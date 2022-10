Escursionista con probabile blocco renale, partiti soccorsi

(ANSA) - VERBANIA, 09 OTT - Sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso di un escursionista con probabile blocco renale nel bivacco "In la Piana", a quota 970 metri di quota in Valgrande, nel territorio del comune di Trontano (Verbano-Cusio-Ossola). Per raggiungere il luogo, che si trova nel cuore del parco nazionale e che normalmente richiede almeno tre ore di cammino (cinque, nel caso di rientro in barella), è stata attivata Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso, che sta effettuando un tentativo via elicottero. Viste le condizioni meteorologiche avverse, sono in azione via terra anche una squadra veloce del soccorso alpino con medico, un gruppo di soccorritori (composto da soccorso alpino, Guardia di Finanza e vigili del fuoco) e una pattuglia dei carabinieri forestali. Ad allertare i soccorsi è stata una persona che si trovava in compagnia dell'escursionista in difficoltà: per riuscire a raggiungere una zona coperta dalla rete telefonica e lanciare l'allarme ha dovuto camminare per tre ore. (ANSA).