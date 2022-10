Incidenti stradali:auto contro palo, morto giovane in Friuli

(ANSA) - LESTIZZA, 09 OTT - Un giovane, di 28 anni, è morto nella tarda serata di ieri dopo che l'auto di cui era alla guida, per cause non ancora accertate, è finita contro un albero. E' accaduto in via Piave, nel comune di Lestizza (Udine). Per cause al vaglio dalle forze dell'ordine, il giovane, del posto, ha perso il controllo della vettura. Lo rende noto la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) i cui operatori sono giunti poco dopo sul posto con una automedica e hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Il giovane, che era ancora vivo ma in condizioni gravissime, è morto poco dopo. Sul posto hanno operato anche Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. (ANSA).