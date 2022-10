Sperona 15 auto e punta arma a cc, fucile contro passanti

(ANSA) - VERBANIA, 09 OTT - Un uomo a torso nudo con in mano un fucile d'assalto modello Schmidt Rubin K31, una tipologia di arma già in uso alle truppe elvetiche nel secondo dopo guerra, su cui era stata apposta anche una baionetta. È quanto si vede in un video, ricavato dalle telecamere di un benzinaio, diffuso dai carabinieri del comando provinciale di Verbania, che ritrae il 31enne di origine svizzera arrestato ieri sera dopo avere minacciato, fucile in mano, i passanti alla stazione di servizio e speronato una quindicina di automobili sula strada statale 33 del Sempione, tra i comuni di Meina (Novara) e Stresa (Verbano-Cusio-Ossola). L'uomo si avvicina con fare minaccioso agli automobilisti, poi risale in auto e riparte di colpo, con la portiera ancora aperta. Aveva con sé 45 proiettili calibro 223, viene riferito dalle forze dell'ordine. Il video prosegue con le immagini di una serie di auto speronate, tra la quindicina contro cui è finito nella sua corsa sulla strada statale che corre lungo il lago Maggiore verso nord. (ANSA).