Stromboli: colata lavica ha raggiunto il mare

(ANSA) - STROMBOLI, 09 OTT - La colata lavica, che si è formata in seguito all'eruzione di stamane dello Stromboli, ha raggiunto il mare. Il suo contatto con l' acqua solleva intense nubi di vapore. Il flusso piroclastico originario è seguito da altri piccoli flussi. L'attività esplosiva non mostra significative variazioni. Dal punto di vista sismico, a partire dalle ore 8:24, si è osservato un incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto livelli alti in corrispondenza del flusso piroclastico; attualmente l'ampiezza del tremore si attesta su livelli medio-alti. (ANSA).