Van der Bellen verso la rielezione in Austria

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Oltre sei milioni di austriaci sono chiamati alle urne per le elezioni presidenziali. La riconferma dell'attuale capo dello Stato Alexander Van der Bellen viene data per certa, visto che popolari e socialdemocratici hanno rinunciato a propri candidati. L'unico dubbio riguarda il fatto se al prof verde basterà il primo turno per restare inquilino della Hofburg, l'ex residenza degli Asburgo e oggi sede del presidente. I seggi si sono aperti alle 7 e chiudono alle 17. Subito dopo inizia lo scrutinio e i primi exit poll. In Austria il numero dei voti per corrispondenza è tradizionalmente molto alto. Per le presidenziali sono state emesse infatti quasi 900.000 schede elettorali per posta, ovvero il 14% degli aventi diritto. (ANSA).