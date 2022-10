Auto finisce nel canale, due donne morte, una grave

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO, 10 OTT - Due donne sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in serata nel territorio di Serra San Quirico (Ancona). Illeso un uomo che viaggiava con loro su una Volkswagen Polo, finita fuori strada e caduta in un canale all'altezza dell'Abbazia di Sant'Elena. I quattro erano colleghi che stavano tornando dal lavoro preso un'azienda del territorio. L'auto è stata trascinata per circa 60 metri nel canale, prima di fermarsi, impigliata nella vegetazione. Sono morte, forse annegate, la conducente e la passeggera del sedile anteriore, una di Jesi, l'altra di Monsano. Gli altri due sono riusciti a salvarsi uscendo dall'abitacolo, ma la donna rimasta ferita è stata trasportata nell'ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di sommozzatori, il 118 e i carabinieri. (ANSA).