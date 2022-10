Blinken, sostegno all'Ucraina, continueremo ad aiutarla

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - "Ho appena parlato con il ministro Kuleba per ribadire il sostegno americano all'Ucraina dopo gli orribili attacchi del Cremlino di questa mattina. Continueremo a fornire assistenza economica, umanitaria e di sicurezza in modo che l'Ucraina possa difendersi e prendersi cura della sua gente". Lo twitta il segretario di Stato americano Antony Blinken. (ANSA).