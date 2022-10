Papa: l'umanità è in grande pericolo, lottate per la pace

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 OTT - Il Papa invita i giovani a lottare per la pace. "Come ben sapete - ha detto ad un gruppo di ragazzi arrivati in Vaticano dal Belgio - stiamo attraversando momenti difficili per l'umanità, che è in grande pericolo. Questo è vero: siamo in grave pericolo! Pertanto vi dico: siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di pace, affinché il mondo riscopra la bellezza dell'amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà". (ANSA).