Rapina un giovane e tenta di violentarlo, straniero 23enne arrestato a Cremona

Rapina aggravata, tentata estorsione e violenza sessuale: sono i reati di cui deve rispondere un cittadino straniero di 23 anni, arrestato dai carabinieri, accusato di avere rapinato e tentato di abusare di un giovane nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cremona.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, basata sul racconto della vittima e di un testimone, è accaduto intorno alle due di domenica notte. Il giovane sarebbe stato avvicinato dal 23enne, che gli avrebbe proposto delle prestazioni sessuali in cambio di denaro. Al rifiuto, sarebbe stato afferrato e scaraventato a terra dall’aggressore, immobilizzato e derubato del telefono.

Il 23enne avrebbe anche tentato di violentarlo, ma le richieste di aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione di un dipendente delle Ferrovie che, uscito dalla stazione urlando, è riuscito a metterlo in fuga e ad allertare l’Arma. Pochi minuti dopo i carabinieri lo hanno individuato mentre fuggiva in bici; il tentativo di gettare via il telefono cellulare è stato inutile: bloccato e poi riconosciuto da vitti ma e testimone, è stato arrestato.