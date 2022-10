Scuola: protesta a Napoli per mancata partenza refezione

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Una 'mensa scolastica' è stata allestita in piazza a Napoli, davanti al municipio, da genitori e bambini per protesta per la mancata partenza della refezione scolastica. Nell'area antistante palazzo San Giacomo i manifestanti hanno aperto sul selciato delle tovaglie dove i bambini, tra cartelli, padelle e coperchi di pentole utilizzati come tamburi, hanno pranzato. "Ad un mese dall'inizio delle attività scolastiche - denunciano i genitori - il servizio mensa a Napoli non è ancora partito. La mensa non è solo un pasto, ed è un servizio fondamentale per dare attuazione al tempo pieno come tempo scuola da garantire, nonché pilastro di welfare sul territorio, soprattutto per i genitori lavoratori e lavoratrici". "La nostra attenzione e preoccupazione - precisa una portavoce dei genitori - va soprattutto alla comparazione ed alle pari opportunità che devono essere garantite agli studenti e alle studentesse della nostra città come nel resto d'Italia, dove generalmente il servizio mensa si attiva a strettissimo giro rispetto all'inizio delle attività didattiche". "Siamo qui - aggiunge un altro genitore - per chiedere che il servizio mensa venga attivato subito in tutta la città di Napoli ed in generale chiediamo a questa amministrazione maggiore attenzione ai tempi ed ai modi di attivazione di tutte le tipologie di servizio a supporto di giovani e famiglie. Insomma chiediamo una città in cui il vero decoro parta dai diritti". (ANSA).