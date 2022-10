Tir in fiamme in A1, 17 km di coda tra Barberino e Calenzano. Percorso consigliato da Milano verso Firenze: la A15 Parma-La Spezia

Poco prima delle 7 e per circa due ore e trenta minuti, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza del km 273, è stato chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze a causa di un mezzo pesante andato in fiamme: al momento il traffico transita su una sola corsia e si registrano 17 km di coda.

Illeso il conducente, fanno sapere i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia, proseguire sulla A12 ed immettersi sulla A11 Firenze-Pisa nord in direzione Firenze. Agli utenti, invece, che da Bologna sono diretti verso Roma è consigliato di proseguire sulla A14 Bologna-Taranto e raggiungere Roma attraverso la A24 Roma-Teramo.