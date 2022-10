Tragico schianto in auto sull'Aurelia, morte 2 persone

(ANSA) - SAN LORENZO AL MARE, 10 OTT - Un uomo e una donna, di 26 anni sono morti nello schianto in auto contro il pilone dell'ex ferrovia, intorno all'una e 20, sull'Aurelia a San Lorenzo al mare (Imperia). La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale ma secondo quanto appreso potrebbe aver inciso l'asfalto scivoloso per la pioggia. La Bmw sulla quale viaggiavano ha subito un impatto fortissimo e per i due non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dal veicolo accartocciato. E' stato un abitante della zona a lanciare l'allarme dopo aver sentito un forte boato. (ANSA).