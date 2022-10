Dopo gli 80 missili russi lanciati dalla notte, Zelensky annuncia: "Concordata con Scholz una riunione urgente del G7"

«Sono stati colpiti tre distretti in tutta la regione di Kiev, gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture sensibili e civili, ci sono vittime e persone ancora sotto sotto le macerie": lo ha detto Oleksiy Kuleba, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev, come riporta Ukrinform. Kuleba ha sottolineato che i soccorritori e gli altri servizi speciali stanno lavorando sui luoghi degli attacchi. E ha aggiunto che potrebbero esserci interruzioni nelle comunicazioni, nelle forniture di energia e di acqua in tutta la regione: «Caricate i vostri telefoni e i vostri power bank e fate scorta d’acqua», ha detto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concordato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che detiene la presidenza del G7, una riunione urgente del gruppo: lo scrive lo stesso Zelensky in un tweet. «E' previsto un mio intervento, in cui parlerò degli attacchi terroristici della Federazione Russa - prosegue il leader ucraino -. Abbiamo anche discusso la questione dell’aumento della pressione sulla Federazione Russa e degli aiuti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate».

L'Ue avverte la Bielorussia, 'si astenga dal conflitto' - «Abbiamo preso nota delle false accuse del regime di Lukashenko, sono accuse infondate, ridicole. Sono inaccettabili. L’Ucraina qui è la vittima. L’Ue esorta il regime della Bielorussia dall’astenersi da qualsiasi coinvolgimento» nel conflitto russo-ucraino. Lo ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna Ue Peter Stano nel punto stampa quotidiano bollando come una «escalation» le ultime dichiarazioni del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko su un supposto attacco ucraino a Minsk che sarebbe in preparazione.

La Cina chiede intanto una de-escalation in Ucraina dopo le decine di esplosioni che hanno scosso diverse città, tra cui Kiev, come apparente ritorsione di Mosca alle esplosioni sul ponte che collega la Crimea alla Russia. «Speriamo che la situazione possa allentarsi il prima possibile», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel briefing quotidiano. Pechino «sostiene sempre il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale di tutti i Paesi e delle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza che devono essere prese sul serio», auspicando che «tutte le parti risolvano le loro divergenze con il dialogo».