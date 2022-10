A Bari, schiaffi al prof dopo una nota alla figlia, arrestato il padre

Una nota ricevuta da una 14enne, vendicata da suo padre che prende a schiaffi il docente nel corridoio dell’istituto tecnico Majorana di Bari. Il professore che viene accusato dall’alunna di avere atteggiamenti morbosi nei confronti delle studentesse. E la madre della ragazzina che, raggiunta la scuola dopo l’aggressione, dice alla figlia: «Io gli avrei staccato la testa per giocare a pallone in cortile». Sono questi i contorni della vicenda che oggi ha portato all’arresto del padre dell’alunna, un 34enne pregiudicato finito ai domiciliari con le accuse di lesioni personali aggravate e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è indagato a piede libero anche per violazione di domicilio e interruzione di pubblico servizio.

L’arresto è avvenuto a circa due settimane dall’aggressione nella scuola che si trova in un quartiere popolare del capoluogo pugliese, il San Paolo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 23 settembre scorso la ragazzina sarebbe arrivata a scuola alla seconda ora, senza giustificazione. Dopo essere stata redarguita dal docente avrebbe iniziato a disturbare la lezione, invitando anche altri compagni di classe a non seguire più il professore. A quel punto il docente ha deciso di metterle una nota. Poco dopo, probabilmente avvisato dalla stessa ragazzina, suo padre è arrivato a scuola con un altro uomo non ancora identificato. E’ entrato di prepotenza nell’istituto e, individuato il docente che si era spostato in un’altra aula, gli ha intimato di uscire: «Vieni qua, dobbiamo parlare». Quando il docente lo ha raggiunto, il 34enne, incurante della presenza di altri alunni, lo ha afferrato per le spalle scuotendolo e poi lo ha ripetutamente schiaffeggiato, facendolo sanguinare. Dopo averlo picchiato gli ha detto: «Non ti permettere di fare ancora quello che hai fatto oggi». L’aggressione sarebbe terminata solo quando altri docenti hanno minacciato di chiamare la Polizia. I due uomini, allora, sono andati via.

Dopo l’aggressione è arrivata a scuola anche la mamma della ragazzina alla quale la 14enne avrebbe detto che quel giorno aveva allontanato il professore perchè la stava guardando con atteggiamento morboso, e per questo aveva ricevuto la nota. Questa versione è stata confermata anche da un’altra studentessa mentre è stata smentita da alcune insegnanti di sostegno presenti in aula: queste ultime, evidenziando che la ragazzina ha un disturbo da iperattività, hanno invece fatto notare che al termine della lezione la 14enne stava capeggiando un gruppo di compagne aizzandole a dire che il professore quel giorno avrebbe molestato le alunne. Non è chiaro, quindi, se la ragazzina abbia chiamato il padre dicendo di essere stata molestata. Ma, come fa notare il gip nell’ordinanza, qualora le dichiarazioni delle alunne, «che sembrano strumentali», fossero veritiere non giustificherebbero comunque l’aggressione. Su queste ipotesi, in ogni caso sono in corso indagini da parte degli inquirenti.

Il caso ha suscitato nei giorni scorsi un vespaio di polemiche anche dopo le dichiarazioni della preside Paola Petruzzelli e dello stesso docente, rilasciate in alcune interviste. La dirigente aveva accusato il professore di avere atteggiamenti non consoni con gli alunni. E il docente, che da pochi giorni insegnava a Bari dove si era trasferito dal Nord, ha respinto le accuse parlando di comportamenti mafiosi degli studenti.