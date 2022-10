Ambiente: nuova opera artista Finucci denuncia inquinamento

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "What about the 8%?" è la più recente installazione dell'artista Maria Cristina Finucci, pensata per il patio dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles dal 13 al 18 ottobre 2022 e pone "l'ingente questione dell'inquinamento da detersivi negli oceani", spiegano gli organizzatori dell'evento. In questa occasione l'artista presenterà per la prima volta negli Usa, la traduzione inglese della monografia dal titolo 'Help'. "Quanti bucati si faranno nel mondo in un solo giorno? Milioni di litri di detersivo che si riversano nei mari che quando va bene sono biodegradabili al 92%. E l'8%? Qualcuno si cura di questo 8%?", si legge nella presentazione dell'opera. Progettata per la settimana del Contemporaneo 2022, l'installazione riproduce la superficie marina nel patio della sede dell'Istituto italiano di cultura di Los Angeles, diretto da Emanuele Amendola. Finucci vuole dare al visitatore l'impressione di trovarsi in mezzo al mare, immersi nell'acqua. Proprio lì dove, a differenza dal mondo reale, il detersivo disciolto risulta visibile grazie a un reagente che lo colora. Risultato: un effetto fluorescente innaturale. Al calare della luce diurna, però, appare una richiesta di aiuto da parte degli oceani: il grido "Help", ormai cifra stilistica dell'artista italiana. (ANSA).