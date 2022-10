Barista trovato morto con coltello nel ventre a Torino

Un uomo è stato ritrovato morto oggi pomeriggio a Torino con un coltello conficcato nel ventre dietro il bancone del suo bar in via San Secondo 73 a Torino. Il corpo è stato trovato da una collaboratrice della vittima che non aveva più sue notizie da ore. La donna, giunta sul posto, si è accorta che la saracinesca del locale era in parte abbassata. Quando è entrata nel bar ha visto il cadavere dell’uomo e ha chiamato il 118. Quando i soccorritori hanno voltato il corpo hanno visto il coltello. Gli investigatori al momento non tralasciano alcuna pista, tra le ipotesi anche quella del gesto volontario. Indagano i carabinieri della compagnia San Carlo e del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Torino dell’Arma.