In Alto Adige offerta a turisti perché rinuncino all'auto(2)

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - "Vogliamo e dobbiamo intervenire per abbattere la percentuale di mezzi circolanti sulle nostre strade". Lo ha detto l'assessore alla mobilità della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider, presentando una delibera adottata dalla giunta provinciale con cui si amplia l'offerta delle tessere turistiche. "Con questa delibera vogliamo ampliare l'offerta della Carta del turista per dare ai nostri ospiti la possibilità di muoversi, tra i diversi mezzi pubblici, senza barriere, così come avviene normalmente per i residenti", ha spiegato Alfreider. Attualmente, secondo un sondaggio, l'auto privata è di gran lunga il mezzo più usato dai turisti durante il soggiorno in Alto Adige. "C'è però anche una grande disponibilità a muoversi diversamente e per questo, dopo aver definito i costi, si prepsenterà un'offerta che sarà articolata in tre livelli", ha aggiunto Alfreider che ha tenuto a smentire che la mobilità non sia pagata dai turisti. "Il turista paga quanto paga il residente - ha chiarito l'assessore - e contribuisce a finanziare il trasporto pubblico locale". (ANSA).