Incendi: fiamme fastfood in centro Trieste, evacuato stabile

(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - Uno stabile di cinque piani è stato evacuato nella tarda serata di ieri con decine di persone in strada la notte scorsa a causa di un incendio divampato al piano terra nei locali occupati da un Burger King. Lo stabile si trova in Viale XX Settembre, in una zona centrale della città. L'incendio sarebbe divampato probabilmente da un corto circuito e le fiamme sono risalite attraverso la canna fumaria, fino a una falda del tetto dell'edificio, come hanno precisato i Vigili del Fuoco intervenuti intorno alle 22 sul posto con vari mezzi, insieme con carabinieri e operatori del 118. A quell'ora il locale era ancora aperto e gli avventori, in gran parte giovani e adolescenti, sono riusciti a fuggire senza riportare danni, nonostante l'incendio si sia propagato molto velocemente. Ingenti i danni al punto della catena di fast food. Con le fiamme si è sprigionato un denso fumo nero che ha invaso e coperto la zona del Viale e addensandosi in una grande nube. Per evitare che i condomini restassero intossicati, i vigili del fuoco hanno fatto sgomberare l'edificio. Anche i palazzi circostanti sono stati controllati. (ANSA).