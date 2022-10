Iran: in Sardegna flash mob studenti nel nome di Masha

(ANSA) - SASSARI, 11 OTT - Cinque minuti di silenzio, indossando magliette nere con su scritto "Masha" e foulard colorati. Poi l'urlo liberatorio e il lancio dei veli in aria. Con questa manifestazione stamattina gli studenti di qusti tutte le scuole sarde hanno voluto esprimere la solidarietà dell'intera Isola alle donne iraniane che in questi giorni stanno lottando contro le ingiustizie e le oppressioni del loro governo. L'iniziativa, partita dal Polo tecnico "Devilla" di Sassari, ha conivolto scuole e istituti in tutta la Sardegna, che in contemporanea, alle 11.30, hanno voluto lanciare un messaggio forte con un flash mob che ha portato in strada e nei cortili delle scuole migliaia di studenti. (ANSA).