Rapina un supermercato a Reggio, misura cautelare per un 17enne con un lungo "curriculum"

La polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un ragazzo, 17enne all’epoca dei fatti, accusato di una rapina commessa in un supermercato di Reggio Emilia, in concorso con un altro coetaneo. Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile della questura reggiana e coordinate dalla procura del tribunale dei minori di Bologna, il giovane appartiene ad una nota 'baby gang' che gravita nel quartiere Canalina, nella prima periferia della città di Reggio Emilia. Era già stato raggiunto in precedenza da misura cautelare personale dopo essere stato trovato in possesso di bottiglie molotov nel corso di una perquisizione, relativamente ad un’altra inchiesta. E, nonostante l’età, ha già diversi precedenti per lesioni personali, furto aggravato, percosse, danneggiamento, violenza privata, minacce e rissa (coinvolto nel gennaio scorso dello scontro tra baby gang e alcuni tifosi della Reggiana, fuori dallo stadio al termine di un incontro di calcio valido per il campionato di calcio di Serie C).