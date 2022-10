Ucraina: nuovo raid russo su Zaporizhzhia nella notte. Kiev, salgono a 19 le vittime raid di ieri. Alle 14 il G7 virtuale

Le forze russe hanno attaccato di nuovo, nella notte, la città di Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksandr Starukh. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Mosca ha preso di mira un sito infrastrutturale e danneggiato anche una scuola. Si registra al momento un morto: lo riferisce il Guardian citando i servizi di soccorso locali. Secondo un post condiviso su Telegram dal governatore regionale, la vittima è rimasta uccisa in un concessionario di auto.



Nel complesso, è salito ad almeno 19 morti e 105 feriti il bilancio degli attacchi missilistici sferrati ieri dalle forze russe sul territorio dell’Ucraina: lo ha reso noto il Servizio di emergenza statale del Paese, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.



Si terrà alle 14 il vertice virtuale del G7 sull'Ucraina. Lo comunica la Casa Bianca nella nota sul programma della giornata del presidente americano Joe Biden. Nel comunicato si ricorda che al summit parteciperà anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia dovrà adottare contromisure a causa del crescente coinvolgimento degli Stati Uniti e dell’Europa nel conflitto in Ucraina: lo ha detto all’agenzia di stampa russa Ria Novosti il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov.

Il;viceministro ha aggiunto che Mosca ha notato con rammarico che «l'assistenza su larga scala in corso a Kiev, l'addestramento del personale delle formazioni armate dell’Ucraina sul territorio dei Paesi dell’alleanza, la fornitura di intelligence, immagini satellitari in tempo reale, fino alla determinazione degli obiettivi per gli attacchi di artiglieria e alla pianificazione delle operazioni delle Forze armate ucraine, sta coinvolgendo un crescente numero di Paesi occidentali nel conflitto (schierati) dalla parte del regime di Kiev».