Milano risparmia energia elettrica: dalla luce stradale (un'ora in meno), allo smartworking e al riscaldamento sui tram

Contro il caro bollette Milano mette in campo una serie di azioni per ridurre i consumi degli edifici comunali e aiutare i cittadini a contenere gli aumenti. Il sindaco Beppe Sala ha annunciato, in un video sui social, la riduzione dell’illuminazione stradale. E ha confermato lo smartworking il venerdì per alcuni dipendenti pubblici, oltre a un taglio agli impianti di climatizzazione. Un piano da oltre 1,5 milioni di euro di risparmi, realizzato insieme ad A2A e Politecnico e reso noto nelle stesse ore in cui il presidente dell’Upi Michele de Pascale lancia l’allarme sui costi delle opere del Pnrr, aumentati del 50% a causa dei rincari, e da Bruxelles il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, invita ad accelerare sulla transizione energetica.

Nell’attesa di mettere a punto ulteriori pratiche, da realizzare nel lungo periodo per ridurre stabilmente i carichi energetici, come ad esempio la sostituzione delle vecchie lampadine con corpi a led, da fine mese Milano «diminuirà di un’ora al giorno l’illuminazione stradale con prevalenza al mattino». «Chiuderemo alcuni uffici comunali il venerdì così da essere a ridosso del weekend e prolungare l’effetto positivo dello spegnimento degli impianti», aggiunge Sala, spiegando di aver «definito la formula con i sindacati». La misura, precisa, «riguarderà in modo limitatissimo gli uffici aperti al pubblico": «i dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile saranno invitati a farlo - spiega Sala; chi non potrà sarà dislocato in near working, nelle sedi che resteranno sempre aperte, come ad esempio quella di via Larga».

Non è ancora tutto. Il piano prevede un taglio del «funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici e delle pompe di acqua di falda», mentre ad Atm, l'azienda del trasporto locale, viene chiesto di «abbassare di un paio di gradi la temperatura su bus elettrici e tram». Il secondo piano di intervento riguarda cittadini e city user: «da martedì prossimo, il 18 ottobre, inizieremo una campagna di sensibilizzazione con consigli pratici, fatti con il Politecnico, da mettere in atto quotidianamente per ridurre i consumi». Insieme alla Camera di commercio, invece, il Comune sta lavorando per definire iniziative analoghe, «a partire dallo spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte e una maggiore attenzione alla apertura e chiusura delle porte». Perchè «come sempre - conclude Sala - è bene che ognuno faccia la sua parte».