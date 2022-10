Mosca, Putin-Biden a G20? Disponibili, ma non per forza

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Non rifiutiamo mai negoziati o altri contatti internazionali utili. Non allontaniamo mai una mano tesa. Ma se sentiamo e capiamo che un partner non vuole incontrarci per un motivo o per un altro, non ci imponiamo": lo ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un faccia a faccia tra Putin e Biden al G20. Il presidente americano in un'intervista alla Cnn ha detto che un eventuale incontro con il leader russo sarebbe dipeso dall'oggetto della conversazione. (ANSA).