Parigi spegne insegne pubblicitarie

Il comune di Parigi, tra i più densi e popolosi d'Europa, chiederà lo spegnimento delle insegne pubblicitarie luminose in strada dalle 23:45 alle 6 del mattino, a partire dal primo dicembre. La decisione, che rientra nel quadro delle misure cosiddette di 'sobrietà energetica' invocate dalle autorità francesi, riguarderà anche le 'colonnes Morris', come sono note le storiche colonne verdi in forma cilindrica sui cui vengono tradizionalmente affissi gli annunci di spettacoli teatrali e cinematografici della capitale di Francia, ma anche le insegne luminose dei giornalai o quelle delle stazioni di tram, bus e metropolitana. La decisione è adottata dalla giunta comunale di Parigi, guidata dalla sindaca socialista Anne Hidalgo. Una simile limitazione delle insegne luminose verrà poi adottata su scala nazionale, in tutta la Francia, dal primo giugno 2023.