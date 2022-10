Brasile: Lula, il mio governo rispetterà tutte le religioni

(ANSA) - BRASILIA, 13 OTT - In Brasile continua a incentrarsi sul tema della religione la campagna elettorale in vista del ballottaggio del 30 novembre tra il presidente uscente Jair Bolsonaro e l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quest'ultimo ha presentato un documento in cui chiarisce quale sarà la sua politica in caso di vittoria. "La nostra Costituzione garantisce a tutti i brasiliani la libertà di scegliere la propria religione, praticare il proprio credo sia in un ambiente domestico che in un luogo pubblico", afferma il testo riprodotto dal portale di notizie G1 e diffuso dalla coalizione che sostiene il candidato del Partito dei lavoratori (Pt). "Nel nostro governo, tutte le religioni e i templi religiosi saranno rispettati e trattati con dignità", si legge ancora nel documento, che così smentisce le voci secondo cui il Pt vorrebbe chiudere i templi evangelici. (ANSA).