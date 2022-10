GO!2025: Fedriga invita presidente Metsola a Gorizia

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - L'invito a presenziare all'evento internazionale che vedrà Gorizia assieme a Nova Gorica Capitale europea della Cultura 2025, la sensibilizzazione sul problema energetico che sta attanagliando il sistema produttivo regionale e il ruolo della Protezione civile regionale nel supporto ai profughi ucraini: sono i temi dell'incontro che il governatore Fvg Massimiliano Fedriga ha discusso con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Come ha spiegato Fedriga, il Fvg nel 2025 ha in programma un anno di grandi eventi culturali legato a Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura. "Appuntamento - ha detto - a cui la Regione sta dedicando un impegno economico e organizzativo importante, per valorizzare il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia attraverso la collaborazione e il dialogo transfrontalieri". Sul tema energetico Fedriga ha manifestato alla presidente la preoccupazione per l'aumento dei prezzi, che incide sia sulla popolazione che sul settore produttivo, sottolineando l'esigenza di un intervento europeo per un tetto al prezzo del gas, evitando soluzioni di singoli Paesi che depotenziano il ruolo di un'Unione europea solidale e vicina ai problemi dei cittadini. L'interesse della presidente Metsola è ricaduto poi sul ruolo avuto dalla Regione con la Protezione civile nell'aiuto ai profughi ucraini con l'invio di mezzi e di volontari in Polonia. Fedriga ha ricordato che l'idea di protezione civile nacque in Fvg dopo il terremoto del 1976. Sempre in tema di profughi ucraini, Fedriga ha rimarcato i percorsi d'accoglienza avviati dalla Regione con accompagnamento scolastico e lavorativo riservato alle persone costrette a lasciare il proprio Paese per la guerra. La presidente Metsola ha confidato al governatore di conservare uno speciale ricordo di Trieste e della regione. (ANSA).