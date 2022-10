Il Regno Unito darà all'Ucraina altri missili da antiaerea

(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - Il Regno Unito fornirà all'Ucraina ulteriori missili di difesa antiaerea, comprese munizioni in grado di abbattere missili da crociera. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico. I missili Amraam che saranno dati "nelle prossime settimane" a Kiev per essere utilizzati dal sistema di difesa aerea Nasams promesso dagli Stati Uniti sono i primi forniti da Londra in grado di abbattere missili da crociera, sottolinea la Difesa britannica in un comunicato stampa. "Questi missili aiuteranno a proteggere le infrastrutture nazionali critiche dell'Ucraina", afferma la nota di Londra. Il Regno Unito ha annunciato inoltre la fornitura di centinaia di missili aggiuntivi per la difesa aerea, nonché centinaia di droni per supportare l'intelligence ucraina. Londra donerà anche 18 obici, che si andranno ad aggiungere ai 64 già consegnati. "Queste armi aiuteranno l'Ucraina a difendere i suoi cieli dagli attacchi e a rafforzare la propria difesa insieme alla Nasams statunitense", ha affermato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace. (ANSA).