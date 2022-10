Iraq: il Parlamento elegge il nuovo presidente

(ANSA) - BAGHDAD, 13 OTT - I deputati iracheni hanno eletto Abdel Latif Rashid, 78 anni, come nuovo presidente. Rashid, 78 anni, sostituisce il collega curdo iracheno Barham Saleh come Capo di stato dopo i due turni di votazione in Parlamento, ottenendo più di 160 voti contro i 99 per Saleh, ha riferito un funzionario dell'assemblea. L'elezione segna il primo passo per districarsi da una grave crisi politica, nella speranza di porre fine alle violenze nel Paese segnato dalla guerra. (ANSA).