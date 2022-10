Rep.ceca vieta ingresso a turisti russi con visti Schengen

(ANSA) - PRAGA, 13 OTT - A partire dal 25 ottobre, la Repubblica ceca non consentirà piu lïingresso nel suo territorio a turisti, sportivi e artisti russi in possesso di un visto che dia accesso all'area di libera circolazione Schengen all'interno dell'Ue. La decisione è stata presa dal governo ceco sull'esempio di Finlandia, Polonia e paesi Baltici. Per ll capo della diplomazia, la decisione è anche una reazione ai bombardamenti russi di lunedì e martedì su obiettivi civili in Ucraina "per inviare un chiaro messaggio ai cittadini della Federazione Russa". (ANSA).