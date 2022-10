Scuola: al via le domande per i contributi per l'editoria

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Al via il piano di finanziamento per le scuole che acquistano uno o più abbonamenti a prodotti editoriali. Quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore: lo scorso 19 luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha emanato due bandi per l'erogazione di contributi fino al 90% delle spese sostenute dalle scuole nel corso del 2022. In particolare - rende noto il ministero dell'Istruzione - un bando è destinato alle scuole di ogni grado per l'acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; mentre il secondo bando è destinato, nello specifico, alle scuole secondarie di primo grado che adottino, nell'ambito del rispettivo Piano triennale per l'offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi rivolti agli studenti. Da domani, 14 ottobre al 13 gennaio 2023 le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare domanda attraverso la piattaforma SIDI seguendo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e l'orientamento scolastico con nota 2975 del 20 settembre 2022 e con il relativo manuale. (ANSA).