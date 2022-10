Ucraina: droni su regione Kiev, colpita Makariv

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - I droni kamikaze lanciati dai russi questa mattina nella regione di Kiev hanno colpito la municipalità di Makariv, a ovest della capitale: lo ha reso noto su Telegram il capo della polizia nazionale della regione, Andrii Niebytov, come riporta la Ukrainska Pravda. Da parte sua, l'azienda elettrica nazionale ucraina Ukrenergo ha annunciato che "non sono state applicate" interruzioni di corrente a Kiev e nella regione della capitale nonostante i continui attacchi russi alle infrastrutture elettriche. Lo riporta la Cnn. Intanto, l'amministrazione militare regionale di Kiev ha reso noto che nel pomeriggio "sono previsti lavori per eliminare oggetti esplosivi vicino a diversi insediamenti della comunità di Ivankovsky, nel distretto di Vyshgorodsky", sottolineando che potrebbero verificarsi ulteriori esplosioni, come scrive la Ukrainska Pravda. (ANSA).