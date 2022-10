Una donna si lancia dal bar e muore dopo un volo di 27 piani atterrando su una terrazza a Times Square

Una donna si è lanciata da un bar sulla terrazza di un hotel a Times Square, New York, ed è morta dopo un volo di 27 piani. Secondo quanto riferito dalla polizia, la 26enne è stata «vista saltare» dal Bar 54, al 54esimo piano dell’Hyatt Centric Times Square poco prima delle 15.30 di ieri, ed è atterrata su un balcone al 27esimo piano. I media hanno riferito che la donna, di cui non è stata resa nota l'identitaà, è stata vista fare una telefonata, poi arrampicarsi su un mobile e lanciarsi dalla terrazza. Aveva prenotato un tavolo nel locale, ma è arrivata mezz'ora prima dell’orario di apertura, alle 16.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararla morta sul posto, e il medico legale ora determinerà la causa ufficiale del decesso. Un dipendente dell’Hyatt ha detto al Daily News: «Mi è passata accanto e non ci ho pensato. Era una ragazza con una prenotazione per il bar». Poi ha aggiunto che «è facile saltare perchè i tavoli e le sedie sono proprio vicino al vetro». Mentre la polizia indaga il Bar 54 è stato chiuso, e non è chiaro se la vittima alloggiasse presso l’albergo o si fosse semplicemente recata nel locale sul rooftop.