Zelensky, uso armi nucleari da Putin dipende da risposta Europa

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Putin userebbe le armi nucleari "solo se sapesse che non ci saranno conseguenze per lui dopo l'uso". E' quanto sostiene il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Zdf tedesca. "Il rischio che la Russia utilizzi armi nucleari dipenda direttamente da quanto saranno resilienti i partner occidentali dell'Ucraina di fronte al ricatto di Putin e se riceverà un avvertimento su una risposta forte", ha detto Zelensky. "Il rischio c'è. Ma l'Europa nel suo complesso non può assolutamente influenzare questo rischio con la sua posizione, non deve farsi ricattare", ha aggiunto. Il presidente ha quindi ricordato l'occupazione e l'annessione illegale della Crimea per la quale Mosca ha ricevuto solo "sanzioni molto superficiali", che Putin ha preso come una risposta debole e poi ha esteso l'aggressione al Donbass, e infine ha optato per un'invasione su vasta scala. (ANSA).