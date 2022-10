Forum Impresa Cultura Italia, i consumi culturali post Covid

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - I consumi culturali degli italiani dopo lockdown e pandemia sono al centro di una ricerca che sarà presentata alla seconda edizione del Forum di Impresa Cultura Italia-Confcommercio che si svolgerà il 18 e 19 ottobre al Teatro dell'Opera a Roma. Ad aprire i lavori, alle 10.00, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Impresa per l'Italia e Carlo Fontana, presidente Impresa Cultura Italia-Confcommercio e la presentazione di un'analisi sui consumi culturali degli italiani dopo il Covid. Interverranno, tra gli altri, Roberto Bolle, Alessandra Ferri e Eleonora Abbagnato. Il mercato dell'impresa culturale oggi in Italia e nel mondo, la formazione e il mercato del lavoro, i nuovi modelli e le nuove prospettive dell'impresa artistica e culturale nell'era post Covid, i talenti artistici e manageriali sono i temi portanti del Forum dedicato a "Futuro è impresa culturale: mercato, prospettive e talenti". Il 18 ottobre tra i partecipanti al Forum ci saranno Pier Andrea Chevallard, commissario Confcommercio Roma; Francesco Giambrone, sovrintendente Teatro dell'Opera di Roma; Riccardo Grassi, Head of Research Swg; Paolo Ambrosini, presidente Associazione Librai Italiani; Vincenzo Spera, presidente Assomusica e Luisa Vinci, direttore generale Accademia Teatro alla Scala. Il 19 ottobre tra gli altri parteciperanno: Chris Denby, Founder and Chief Executive Officer Advisory Board for the Arts; Alessandro Borchini, direttore comunicazione e marketing Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa; Lukas Crepaz, Executive Director Salzburg Festival; Andrea Del Mercato (Direttore Generale Biennale di Venezia e Samanta Isaia, Managing DirectorMuseo Egizio di Torino. (ANSA).