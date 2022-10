Putin, non mi pento,ci muoviamo nel modo giusto in Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 14 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto di "no" quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Voglio chiarire. Quello che sta accadendo oggi è, per usare un eufemismo, spiacevole, ma avremmo avuto la stessa cosa un po' più tardi, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo agendo in modo corretto e tempestivo", ha dichiarato Putin, che a febbraio ha ordinato l'invasione dell'Ucraina scatenando un conflitto nel quale hanno perso la vita decine di migliaia di persone. In Ucraina "stiamo facendo tutto bene". (ANSA).