Gb: Hunt, ci sono stati errori, alcune tasse potranno aumentare

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Ci sono stati degli errori. Il primo ministro lo ha riconosciuto ed io sono qui anche per questo". Lo ha detto il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, intervistato da Sky News dopo essere stato nominato dalla premier Liz Truss. "Ci aspettano decisioni molto difficili", ha detto Hunt, avvertendo che "tutti i dipartimenti governativi" dovranno fare i conti con la riduzione delle spese. "E alcune tasse non saranno tagliate così rapidamente come la gente vorrebbe. Alcune tasse aumenteranno", ha aggiunto. La contestata mini manovra, poi ritirata, era stata presentata il 23 settembre scorso dal predecessore di Hunt, Kwasi Kwarteng, ed era stata subita al centro delle polemiche nel Regno Unito poiché era stata pensata con dei tagli alle tasse per i più ricchi per rilanciare l'economia britannica, ma aveva provocato il panico sui mercati finanziari. Ieri Truss ha licenziato Kwarteng e ha fatto marcia indietro sui tagli fiscali previsti, ma la sua posizione resta in bilico. "Ci sono stati degli errori", ha riconosciuto Hunt, sottolineando che Kwarteng e Truss volevano inizialmente tagliare le tasse per i redditi più alti e avevano presentato il loro bilancio senza le previsioni indipendenti dell'Office for Budget Responsibility, che secondo molti ha mandato in tilt i mercati finanziari. (ANSA).