Tunisi: ancora scontri polizia-manifestanti dopo morte giovane

(ANSA) - TUNISI, 15 OTT - Nella serata di ieri, nuovi scontri tra polizia e manifestanti sono stati registrati a Citè Etthadamen, quartiere popolare di Tunisi, dopo i funerali di un giovane morto giovedì scorso, dopo essere rimasto ferito durante un inseguimento con le forze dell'ordine lo scorso agosto. Lo riferiscono i media. Le forze dell'ordine hanno dovuto far uso di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che hanno ribaltato e bruciato cassonetti dell'immondizia. Già nel pomeriggio un gruppo di giovani aveva lanciato pietre contro le forze di sicurezza dopo i funerali della vittima nel quartiere popolare di Al Omrane Supérieur, alla periferia di Tunisi. Malek Slimi, 24 anni, è morto giovedì scorso all'ospedale Charles Nicolle della capitale, cinquanta giorni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. (ANSA).