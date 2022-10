Cisgiordania: palestinese morto dopo scontri con soldati

(ANSA) - RAMALLAH, 16 OTT - Un palestinese è morto oggi per una ferita d'arma da fuoco riportata ieri durante gli scontri con l'esercito israeliano in un villaggio della Cisgiordania. Lo rende noto il ministero della Sanità palestinese. Due palestinesi sono rimasti gravemente feriti ieri da colpi di arma da fuoco durante gli scontri a Qarawat Bani Hassan, vicino alla città di Nablus, nel nord della Cisgiordania, secondo il ministero. Mujahed Dawood, 30 anni, è morto in ospedale per le ferite riportate L'esercito ha detto che "i sospetti hanno lanciato pietre" contro i soldati che hanno risposto a "una violenta sommossa" sparando. Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno sono stati uccisi più di 100 combattenti e civili palestinesi, il bilancio più pesante in Cisgiordania da quasi sette anni. (ANSA).