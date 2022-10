Italiana arruolata in Ucraina,da mio Paese nessun riconoscimento

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - 'Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia. Lo sto ritrovando in mezzo a voi qui a Roma. Penso che l'Italia abbiaperso un ottimo militare'. Lo ha detto Giulia Schiff, ex pilota veneziana 23enne arruolata in Ucraina, tornata in Italia per un breve periodo, che ha partecipato alla manifestazionedell'Associazione cristiana degli ucraini in Italia a Roma. 'Finora non ho visto nessuna arma italiana', ha aggiunto Schiff, la quale ha precisato di essere stata 'oltre la prima linea, facendo in particolare attivita' di ricognizione. Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato'. (ANSA).