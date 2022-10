Taiwan a Xi, nessun compromesso su sovranità e democrazia

(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - Taiwan replica al discorso di apertura del XX Congresso del Partito comunista cinese fatto oggi dal presidente Xi Jinping, assicurando che nessuna ipotesi di compromesso sarà possibile su sovranità e democrazia, mentre il confronto militare non può essere un'opzione percorribile. Il portavoce dell'Ufficio presidenziale di Taipei, Chang Tun-han, ha affermato che secondo popolo di Taiwan "la sovranità territoriale, la democrazia e la libertà non possono essere compromesse". Una risposta ai duri avvertimenti di Xi, secondo cui Pechino "non prometterà mai di rinunciare all'uso della forza per la riunificazione". (ANSA).