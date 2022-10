Tav: distrutta da incendio roulotte No Tav in Valle Susa

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - È stata distrutta da un incendio in valle di Susa la roulotte presente in un presidio allestito dal movimento No Tav in località Venaus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scorso giugno un altro incendio aveva devastato un presidio a San Didero. In quell'occasione fonti del movimento si erano dette certe della matrice dolosa. (ANSA).