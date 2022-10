Candidato al Congresso Usa gira un video porno come spot elettorale

Per far conoscere il suo programma agli elettori Mike Itkis ha utilizzato una tattica decisamente inusuale. Il candidato indipendente in lizza per un seggio al Congresso in rappresentanza nel 12esimo distretto di New York (a Manhattan) alle elezioni di Midterm ha girato un video porno nel tentativo di promuovere la sua piattaforma politica che punta su un atteggiamento positivo nei confronti del sesso.

Itkis, specialista di cyber sicurezza e riservista dell’esercito di 53 anni, ha deciso di filmare un video hot con una famosa attrice di film per adulti: nel filmato lungo 13 minuti, intitolato 'Bucket List Bonanza', il candidato si dice a favore della legalizzazione del lavoro sessuale e indica la sex positivity come una delle sue principali preoccupazioni. Fra tre settimane Itkis si scontrerà contro il candidato democratico Jerry Nadler, considerato il grande favorito, e contro il repubblicano Mike Zumbluskas.

«Se mi limitassi a parlarne non dimostrerei il mio impegno sul tema - ha spiegato il candidato - Il fatto che l’abbia fatto davvero è stata un’enorme esperienza di apprendimento e ha effettivamente influenzato i punti della mia piattaforma».