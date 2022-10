Capitan Ventosa e Luca Abete in Brianza per progetto solidale

(ANSA) - MONZA, 17 OTT - C'è anche Capitan Ventosa di 'Striscia la Notizia' oggi a Muggiò (Monza), nella sede di Banco Alimentare, per la giornata conclusiva del progetto "clicca un tasto e dona un pacco", legata al progetto #noncifermanessuno del giornalista e inviato del tg satirico Luca Abete. Capitan Ventosa, alias Luca Cassol, é arrivato in Brianza per documentare la giornata, mentre gli studenti della scuola 'In-presa' di Carate Brianza (Monza) stavano iniziando a sperimentare la composizione dei pacchi solidali. La scuola, un progetto improntato al contrasto della dispersione scolastica, conta 350 studenti provenienti da situazioni familiari difficili o che altrimenti non avrebbero proseguito gli studi. (ANSA).