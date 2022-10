Farnesina: "Foreign fighter italiano morto in Dontestk". Si chiamava Elia Putzolu, origini sarde, aveva 28 anni

Un foreign fighter italiano che combatteva a fianco dei russi è stato ucciso in Dontestk. La notizia, diffusa in nottata dai media, è stata confermata dalla Farnesina. Elia Putzolu, 28enne di origine sarde, che viveva da tempo a Tangrog nei dintorni della città russa di Rostov è stato ucciso, secondo quanto riportano i media, in combattimento.