Fuggita dalla Russia la giornalista "no war": aveva mostrato in tv un cartello contro la guerra in Ucraina

La giornalista moscovita dissidente Marina Ovsiannikova è fuggita dalla Russia e dagli arresti domiciliari. Lo riferisce il suo avvocato.

L’ex giornalista della tv di stato russa si era licenziata dopo aver protestato in diretta con un cartello contro la guerra in Ucraina. A luglio era stata arrestata dalle forze dell’ordine russe in base alla legge che punisce la divulgazione di false informazioni sulle forze armate del Paese. Le pene detentive previste arrivano fino a 15 anni.

«Ovsiannikova ha lasciato la Russia con la figlia poche ore dopo aver lasciato l’appartamento in cui era agli arresti domiciliari», ha dichiarato all’Afp l'avvocato Dmitry Zakhvatov, aggiungendo che sia la madre che la figlia si trovano in Europa. L’annuncio arriva due settimane dopo che le autorità russe avevano pubblicato un avviso di ricerca sostenendo che la giornalista fosse fuggita.