La Farnesina raccomanda agli italiani di lasciare l'Ucraina

- La Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali ancora presenti in Ucraina di lasciare il Paese. Viaggi a qualsiasi titolo in Ucraina sono assolutamente sconsigliati". Lo si legge sul profilo Twitter dell'ambasciata italiana in Ucraina, dopo la serie di "attacchi armati a Kiev e sul territorio dell'Ucraina".