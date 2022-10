Messico: morta a 109 anni la nonna che ispirò il film 'Coco'

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - E' morta all'età di 109 anni María Salud Ramírez Caballero, la nonna messicana che ha ispirato il film d'animazione Disney e Pixar 'Coco'. La donna, conosciuta dai suoi parenti e amici come "Nana Salud", è deceduta domenica pomeriggio nella sua città natale di Santa Fe de la Laguna, nello stato meridionale del Michoacán. E' da lei che è nato il personaggio di "Mamá Coco", la dolce vecchietta bisnonna di Miguel, ragazzino protagonista del lungometraggio del 2017 che viene trasportato nel mondo dei defunti, dove cerca l'aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare tra i vivi e per convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica. Nata nel 1913, Nana Salud era un'artigiana della ceramica. I suoi parenti la descrivevano come una persona che "a volte ti rimprovera, ma a volte è affettuosa e ultimamente era più felice", ha detto sua nipote Patricia al quotidiano El Universal. Alla vecchietta era stata diagnosticata nel 2015 una broncopneumopatia cronica ostruttiva per la quale era costretta a usare bombole di ossigeno per respirare. Anni prima dell'uscita di 'Coco', il team della produzione ha viaggiato in diverse parti del Messico per trovare spunti per la realizzazione del lungometraggio, che si ispira alla tradizione del 'Dia de los muertos', in cui le persone ricordano i parenti defunti e vanno nei cimiteri per portare offerte alle loro tombe. Durante il tour, i membri della produzione hanno incontrato Nana Salud e l'hanno fotografata, facendola diventare lo spunto per creare "Mamá Coco", che porta i lineamenti dell'ultracentenaria messicana. La produzione del film non ha mai riconosciuto ufficialmente Nana Salud come fonte d'ispirazione del personaggio. Tuttavia, la somiglianza è inconfondibile, e il film ha portato molti benefici alla città natale dell'anziana, che è spesso visitata da molti turisti che raggiungevano la casa di Nana Salud per farsi un selfie e salutarla. (ANSA).