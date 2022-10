Papa, la povertà si combatte creando posti di lavoro

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 17 OTT - Per "combattere la povertà" occorre "creare posti di lavoro": lo ha detto il Papa incontrando un gruppo di imprenditori spagnoli. Il Pontefice guarda ad "un'economia che riconcili tra loro i membri delle varie fasi della produzione, senza disprezzarsi a vicenda, senza creare maggiori ingiustizie o vivere una fredda indifferenza". E' il lavoro che dà "dignità" alle persone. "C'è un rimedio per combattere la malattia della miseria: il lavoro e l'amore per i poveri" superando così "gli squilibri economici e sociali". (ANSA).