L'Australia annulla il riconoscimento di Gerusalemme capitale d'Israele

L’Australia annuncia che non riconoscerà più Gerusalemme Ovest come capitale di Israele, annullando una decisione controversa del precedente governo conservatore. «Quella di Gerusalemme è una questione di status che dovrebbe essere risolta nell’ambito di un negoziato di pace tra Israele e il popolo palestinese», ha affermato il ministro degli Esteri Penny Wong in una nota.

Israele convoca ambasciatore Australia su Gerusalemme

Il governo israeliano ha convocato per oggi l’ambasciatore australiano dopo la decisione di Canberra di tornare indietro sul suo riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele stabilito nel 2018. Lo ha annunciato il ministero degli esteri. Il premier Yair Lapid criticando la mossa del governo laburista ha spiegato che questa si è basata su «un report sbagliato dei media». Ieri il britannico Guardian aveva preannunciato la decisione di Canberra.

Olp saluta decisione Australia su Gerusalemme

Il segretario generale dell’Olp Hussein al-Sheikh ha salutato la decisione dell’Australia di rivedere la propria posizione su Gerusalemme capitale di Israele. Una decisione - ha aggiunto su Twitter - accompagnata da un «appello per la Soluzione a 2 stati nella legittimità internazionale». E - ha proseguito - dall’affermazione che «il futuro della sovranità su Gerusalemme dipende da una soluzione definitiva sulla legittimità internazionale».