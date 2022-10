Parigi: incidenti a manifestazione per salari

(ANSA) - PARIGI, 18 OTT - Incidenti in testa al corteo parigino per l'aumento dei salari, partito ad inizio pomeriggio da Montparnasse e diretto verso Invalides. In corrispondenza di un gruppo di circa 200 black bloc presenti alla manifestazione, persone vestite di nero e con il volto coperto hanno spaccato alcune vetrine, fra cui quella di un concessionario auto. La polizia è intervenuta ed ha fermato finora 6 persone. Al corteo, per la giornata di protesta che si svolge in tutta la Francia, sono presenti circa 3.000 persone. (ANSA).